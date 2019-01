CALCIOMERCATO PARMA ITURBE / Dopo Gervinho, Kucka e (forse) El Kaddouri, il Parma prova a riportare in Italia anche Juan Manuel Iturbe.

Secondo 'Sky Sport' c'è stato un sondaggio concreto da parte del club ducale per l'esterno argentino - ma naturalizzato paraguaiano - attualmente in forza ai messicani del Pumas. L'interesse del Parma per l'ex Roma (ma anche Verona e Torino) è concreto e può quindi sfociare in una trattativa vera e propria.