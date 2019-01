Calciomercato Napoli e Juventus, annuncio di Kouamè sul suo futuro

CALCIOMERCATO NAPOLI JUVENTUS KOUAME GENOA / Il Genoa saluta Krzysztof Piatek, ma per il momento si tiene stretto Christian Kouame, talento classe 1997 finito nel mirino del Napoli. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport' a margine dell'evento "Amici dei Bambini", l'attaccante ivoriano, che è seguito anche dalla Juventus, ha parlato così del suo futuro: "Non so dove sogno di giocare e nemmeno cosa può succedermi domani.

Vivo giorno per giorno, oggi sono ale in futuro non saprei. Darò comunque il massimo dovunque avrò la possibilità di giocare. Tante squadre su di me? Vedo e leggo tante cose, è vero, ma finché non c'è niente di concreto penso solo al Genoa".

Una battuta, infine, sul suo ormai ex partner d'attacco Piatek: "Mi spiace che vada via. Ha fatto la metà dei gol che ha segnato tutta la squadra. Rimane un amico e gli auguro ogni bene al Milan. Può fare grandi cose, gli auguro di ripetere quanto fatto al Genoa. Che tipo di attaccante è? È quel giocatore che vede la porta sempre, anche da casa sua. È quella la sua dote principale".

