SERIE A, TUTTE LE TRATTATIVE UFFICIALI AL 22 GENNAIO

CALCIOMERCATO SERIE A UFFICIALI TRATTATIVE OPERAZIONI / MILANO - Calciomercato.it vi propone tutte le trattative e le operazioni ufficiali delle squadre di Serie A fino ad oggi. Inizia una nuova ed importante settimana per i club di Serie A, che continuano ad imbastire trattative sia in entrata che in uscita. Giornata di addii e di scambi per il mercato italiano dove ad emergere c’e’ soprattutto lo scambio di portieri tra Fiorentina ed Empoli: Pietro Terracciano in maglia viola e Dragowski, giovane estremo difensore polacco, al Castellani. Entrambi, hanno cambiato casacca con la formula del prestito secco. Hallfredsson al Frosinone, con cui ha attuato la risoluzione consensuale del contratto.

SQUADRE ACQUISTI CESSIONI ATALANTA NESSUNO VALZANIA (Cen, Frosinone, P) - CABEZAS (Cen, Emelec, P) - RIGONI (Cen, Zenit, FP) - BETTELLA (Dif, Pescara, P) BOLOGNA SANSONE (Att, Villarreal, D) - SORIANO (Cen, Villarreal, P) NESSUNO CAGLIARI BIRSA (Cen, Chievo, D) – WALUKIEWICZ (Dif, Pogon Szczecin, D) DESSENA (Cen, Brescia, D) CHIEVO NESSUNO BIRSA (Cen, Chievo, D) EMPOLI DRAGOWSKI (Por, Fiorentina, P) LOLLO (Cen, Padova, P) – TRAORE (Cen, Empoli, D) - JAKUPOVIC (Att, Sturm Graz, P) - TERRACCIANO (Por, Fiorentina, P) FIORENTINA MURIEL (Att, Siviglia, P) - TRAORE (Cen, Empoli, D) - TERRACCIANO (Por, Empoli, P) GILBERTO (Dif, Fluminense, P) - DRAGOWSKI (Por, Empoli, P) FROSINONE VALZANIA (Cen, Frosinone, P) SODDIMO (Cen, Cremonese, D) - HALLFREDSSON (Cen, svincolato) GENOA JANDREI (Por, Chapecoense, D) - PEZZELLA (Dif, Udinese, P) SPOLLI (Dif, Crotone, P) INTER NESSUNO GABIGOL (Att, Flamengo, P) JUVENTUS NESSUNO NESSUNO LAZIO NESSUNO LOMBARDI (Att, Venezia, P) - ROSSI (Att, Venezia, P) - MINALA (Cen, Salernitana, P) MILAN PAQUETÁ (Cen, Flamengo, D) NESSUNO NAPOLI NESSUNO NESSUNO PARMA KUCKA (Cen, Trabzonspor, D) DA CRUZ (Att, Spezia, P) ROMA SADIQ (Att, Rangers, FP) SADIQ (Att, Perugia, P) SAMPDORIA THORSBY** (Cen, Heerenveen, S) - GABBIADINI (Att, Southampton, D) - MULE' (Dif, Trapani, D) ROLANDO (Dif, Carpi, P) SASSUOLO SCAMACCA (Att, Zwolle, FP) TRIPALDELLI (Dif, Crotone, P) - BOATENG (Att, Barcellona, P) SPAL PA KONATE (Dif, Cincinnati, FP) - VIVIANO (Por, Sporting, P) EVERTON LUIZ (Cen, Real Salt Lake, P), THIAM (Por, Viterbese, P) - VITALE (Cen, Carpi, P) - DJOUROU (Dif, svincolato) TORINO BELKHEIR (Att, Brescia, D) SORIANO (Cen, Villarreal, FP) UDINESE OKAKA (Att, Watford, P) – ZEEGELAAR (Dif, Watford, P) VIZEU (Att, Gremio, P) - SCUFFET (Por, Kasimpasa, P) - PEZZELLA (Dif, Genoa, P) - COULIBALY (Cen, Carpi, P)

