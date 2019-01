CALCIOMERCATO MILAN TONALI GATTUSO / A margine dell’evento "Amici dei Bambini" il centrocampista del Brescia Sandro Tonali, oggetto di mercato di tante big in Italia, ha così parlato delle voci che lo riguardano: "Vivo bene il momento con serenità.

Ho in testa il Brescia, l'obiettivo è finire bene il campionato che abbiamo cominciato benissimo. Gestisco il momento e a fine anno vedremo. Da piccolo tifavo Milan, come ho sempre detto, ma non pensavo al futuro. Mi ispiro aper la cattiveria che metteva in campo, perché dava sempre tutto e vorrei farlo anche io. Sì, mi piacerebbe essere allenato da lui".