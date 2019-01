CALCIOMERCATO MILAN BERGWIJN / Steven Bergwijn è uno dei talenti del PSV che sta lottando con l’Ajax per la vetta dell’Eredivisie, la formazione di van Bommel è in testa alla classifica con due punti di vantaggio sui rivali. L’esterno offensivo ha già segnato dieci gol stagionali e il club di Eindhoven non farà sconti per il suo cartellino.

