CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT PSG / È ormai guerra aperta tra Adrien Rabiot e il Paris Saint Germain. Relegato negli ultimi giorni insieme alle riserve, il centrocampista classe 1995 avrebbe deciso di denunciare il club parigino agli organi federali francesi.

Secondo quanto riportato dal 'Paris United', infatti, il giocatore vorrebbe agire per vie legali, rivolgendosi alla Lega Calcio francese (Ligue de Football Professionnel, ndr), in quanto non gli viene permesso di esercitare la propria professione. La LFP è così intervenuta a riguardo, inviando un avvertimento ufficiale al PSG per reintegrare in prima squadra il 23enne. Rabiot ha un contratto in scadenza nel prossimo giugno e ha deciso di non rinnovare con il club parigino.in primis econtinuano a monitorare la situazione in attesa di ulteriori sviluppi.