CALCIOMERCATO INTER RINNOVO ICARDI WANDA NARA / Segnali sempre più confortanti in casa Inter riguardo al rinnovo di Mauro Icardi. Dopo le recenti dichiarazioni di apertura nei confronti della dirigenza nerazzurra, Wanda Nara è tornata a parlare così del futuro dell'attaccante argentino a margine dell'evento benefico 'Amici dei Bambini… Un Esempio per loro': "I tifosi dell'Inter possono stare tranquilli.

Mauro ha ancora due anni di contratto. Appuntamento con la dirigenza? Non abbiamo ancora fissato alcun appuntamento per il rinnovo, ma speriamo sia in settimana". CLICCA QUI per seguire il calciomercato in tempo reale.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da 'Calciomercato.it', però, al momento non si registrano passi in avanti concreti nella trattativa. Le differenze tra le parti continuano ad esistere.

