CALCIOMERCATO INTER NAPOLI DE PAUL UDINESE/ Rodrigo De Paul è uno degli uomini copertina di questo campionato di Serie A. Il trequartista argentino ex Valencia, dopo un paio di stagioni non al massimo in Friuli, in quest'annata sta stupendo tutti con gol, assist e giocate di altissimo livello.

Così tanto da essere finito nel mirino di Inter e Napoli per le prossime sessioni di calciomercato . Per le ultime notizie sui trasferimenti in Serie A---> clicca qui!

A riportarlo è Stefano Campoccia, vicepresidente dell'Udinese, intervistato ai microfoni di 'Radio Marte': "De Paul a gennaio non si muove. Il giocatore è seguito dai nerazzurri e dal Napoli".

