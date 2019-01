CALCIOMERCATO LAZIO ZAPPACOSTA CHELSEA HYSAJ/ Secondo quanto riportato dal 'Chelsea Echo', nonostante la distanza fra le parti, ossia i Blues e la Lazio, Davide Zappacosta vuole lasciare Londra in questa sessione di calciomercato.

L'esterno difensivo ex Torino potrebbe andar via in prestito con diritto di riscatto, ma manca l'accordo proprio sulla cifra alla quale la squadra dipotrà prelevare Zappacosta in estate. Intanto, Sarri vuole tutelarsi ed insiste per Hysaj dalla sua ex squadra, il Napoli . Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Stando al giornale londinese, il Chelsea potrebbe pensare anche a richiamare dal prestito Reece James, 18enne, al momento girato al Wigan Athletic.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui