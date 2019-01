CALCIOMERCATO MILAN PIATEK GENOA/ Krzysztof Piatek sarà un nuovo calciatore del Milan. L'attaccante polacco, dopo aver disputato il girone d'andata con la maglia del Genoa, è pronto a trasferirsi a Milano sponda rossonera e arriverà in serata a Milano per sostenere le visite mediche domani.

Pochissimi minuti fa sono state rese note anche le cifre di quello che è il colpo di calciomercato più importante di questa sessione invernale in Serie A. Per le ultime notizie sui rossoneri---> clicca qui!

Il Milan sborserà 35 milioni di euro più bonus nelle casse del Genoa, in un'unica rata, per il giovane centravanti ormai ex del Grifone. Nessuna contropartita tecnica nell'affare come era stato ipotizzato negli ultimi giorni. Piatek andrà a prendersi il posto da attaccante principe dei rossoneri, con Gonzalo Higuain diretto verso Londra e il Chelsea di Maurizio Sarri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui