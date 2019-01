CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO /Marcelo non vive di certo il suo miglior momento nel Real Madrid. Le polemiche sul suo scarso stato di forma (sarebbe ingrassato addirittura sette kg) e il suo rendimento altalenante lo hanno portato a perdere il posto da titolare, soffiatogli dal canterano Reguilón, che ha giocato le ultime due gare di Liga, convincendo sempre di più Solari.

Uno scenario che sembra praticamente perfetto per l’inserimento della Juventus. Il club bianconero corteggia il brasiliano da mesi, e può farlo con un allenato di lusso: Cristiano Ronaldo.

Tra i due c’è un rapporto d’amicizia fraterno e il portoghese sta tentando di convincerlo a raggiungerlo a Torino per tornare a vincere insieme.

Fino a qualche mese fa, tale prospettiva sembrava lontana dai desideri di Marcelo, che più volte ha affermato di voler chiudere la carriera al Real Madrid. Ora, però, le carte in tavola sembrano cambiate: le ultime difficoltà con Solari lo avrebbero convinto a cambiare aria e valutare un’avventura in Italia

L’operazione, ovviamente, non sarebbe semplice: nonostante l’annata difficile, il brasiliano resta una colonna del madridismo e il club blanco, per privarsene, esige cifre importanti e che il calciatore esca allo scoperto pubblicamente. Florentino ha già vissuto troppi addii traumatici negli ultimi mesi e non concederà sconti per alcuna delle sue stelle. La Juve, però, continuerà a provarci e il corteggiamento con l’aiuto di CR7 andrà avanti: anche l’acquisto dello stesso Cristiano, d’altronde, sembrava pura utopia...

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui