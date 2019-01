CALCIOMERCATO INTER RAMIRES JIANGSU SUNING SERIE A/ La telenovela che accosta Ramires e l'Inter potrebbe tornare anche in questa sessione di calciomercato.

Il centrocampista brasiliano, stando a quanto riportato da 'Goal.com', sarebbe in uscita dal Jiangsu Suning, squadra di proprietà della famiglia, e potrebbe approdare in Serie A. Per le ultime notizie sui trasferimenti---> clicca qui!

I rapporti tesi però, fra il giocatore ex Chelsea e la dirigenza del club asiatico, potrebbe raffreddare l'ipotesi di un approdo a Milano e scaldare la possibilità Ramires per altri club nel campionato italiano. Il problema è legato alle richieste contrattuali del giocatore, altissime dopo l'esperienza in Cina.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui