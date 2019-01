CARDIFF SALA AEREO KEN CHOO / La notizia del giorno è senz'altro la scomparsa misteriosa dell'aereo che trasportava il neo acquisto del Cardiff City, Emiliano Sala. L'attaccante era su un velivolo privato scomparso dai radar mentre attraversava la Manica.

Intanto lo stesso club gallese ha emesso un comunicato ufficiale con le parole del CEO,: "Siamo rimasti molto scioccati quando abbiamo saputo che l'aereo era scomparso, ci aspettavamo che Emiliano arrivasse la scorsa notte a Cardiff, oggi sarebbe dovuto essere il suo primo giorno con la squadra. Il nostro proprietario,, e il presidente,, sono molto addolorati per la situazione. Tutti noi del Cardiff City FC vogliamo ringraziare i nostri fan e l'intera famiglia calcistica per il loro sostegno in questo momento difficile. Continuiamo a pregare per notizie positive."

Il club ha deciso inoltre di sospendere l'allenamento odierno.

