GENOA HILJEMARK INFORTUNIO / Non arrivano notizie incoraggianti dall'infermeria per Cesare Prandelli.

L'allenatore deldovrà infatti rinunciare fino al termine della stagione al centrocampista svedese, già assente contro il. Il 26enne mediano ex Palermo verrà operato in Svezia come svelato dal comunicato apparso sul sito ufficiale dello stesso club ligure: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica che il centrocampista Oscar Hiljemark è stato sottoposto a visita specialistica che ha evidenziato un conflitto (impingement) femoro acetabolare bilaterale. Nei prossimi giorni il calciatore verrà operato mediante intervento artroscopico in Svezia. Il ritorno all’attività agonistica non è previsto entro questa stagione sportiva."