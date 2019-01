CALCIOMERCATO SPAL ANDREOLLI CAGLIARI / La Spal è alla ricerca di un difensore di qualità da regalare a Leonardo Semplici. Dopo un grande avvio di campionato, la formazione spallina è calata drasticamente sul fronte risultati, attestandosi verso le zone più basse della classifica. Uno dei problemi che la dirigenza del club starebbe tentando di risolvere è quello relativo ai gol subiti, arrivati a 28 dopo 20 partite.

Oltre a Zukanovic del Genoa , il DS Davideavrebbe messo nel mirino anche un altro difensore.

Secondo quanto riferito dall'edizione on-line del 'Corriere dello Sport', la Spal avrebbe individuato in Marco Andreolli uno dei possibili profili giusti da regalare al proprio allenatore in vista della seconda parte della stagione. L'ex Inter e Roma ha un contratto in scadenza e non sta trovando spazio al Cagliari, dove ha realizzato finora 4 apparizioni tra campionato e Coppa Italia.

