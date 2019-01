CALCIOMERCATO ROMA DZEKO EVERTON / Il calciomercato della Roma è in piena fibrillazione tra operazioni in ottica futura e qualche piccolo movimento in uscita. Nella giornata di ieri si era parlato in particolar modo di una possibile offerta da 20/25 milioni di euro fatta recapitare ai capitolini per Edin Dzeko dall'Everton.

Nulla di concreto però all'orizzonte in virtù della categorica smentita fatta recapitare nella giornata di oggi da Marcelds dei Toffees. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI

Il dirigente del club inglese ha chiarito la questione Dzeko ai microfoni di 'Tele Radio Stereo': "Non è nostra intenzione acquistare nuovi giocatori in questa finestra di mercato“. Niente movimenti a gennaio quindi, i tifosi della Roma possono stare tranquilli.

