CALCIOMERCATO GENOA LISANDRO LOPEZ BOCA JUNIORS BENFICA - Alla sua seconda stagione in Serie A, dopo l'esperienza con l'Inter, Lisandro Lopez non sta trovando molto spazio nel Genoa, di Ballardini, Juric e adesso Prandelli. Arrivato in estate dal Benfica, in prestito con obbligo di riscatto (alla quindicesima presenza, fissato a 3 milioni di euro), è sceso in campo solo nel match di Coppa Italia contro l'Entella del 6 dicembre scorso. Una situazione che potrebbe portare all'addio al club rossoblu in questa sessione di mercato.

Trova, infatti, conferma anche nelle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , il forte interesse del. In particolare, il nuovo allenatore degli 'Xeneizes', Gustavo, sta premendo con forza sulla dirigenza ( che ha cercato anche Palomino dell'Atalanta ) per riavere alle sue dipendenze il 29enne centrale difensivo, dopo la felice esperienza comune all', dal 2010 al 2013, anno dell'approdo di Lopez in Europa. I contatti tra le parti procedono, l'affare può davvero diventare concreto da qui al termine della sessione di mercato invernale.