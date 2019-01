CALCIOMERCATO PSG GUEYE ALLAN NAPOLI / In casa Napoli tiene banco la situazione legata al possibile addio prematuro di Allan. Il PSG punta fortissimo sul centrocampista brasiliano in forza agli azzurri che sta vivendo una stagione da incorniciare. Non si tratta però di una trattativa affatto semplice vista l'altissima richiesta avanzata da De Laurentiis per il cartellino dello stesso Allan.

Proprio per questo motivo il club transalpino starebbe ponderando qualche pista alternativa. Ultimi aggiornamenti sul Napoli: CLICCA QUI

Stando a quanto riportato da 'Sky Sport' il PSG avrebbe avanzato un'offerta per il centrocampista dell'Everton Idrissa Gueye il quale era stato accostato alla società parigina già nei giorni scorsi. Dopo il rifiuto per Paredes e le complicazioni su Allan il club francese proverebbe a tutelarsi col mediano dei 'Toffees'.

