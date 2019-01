FERDINAND ALCOOL BIRRE / L'ex difensore centrale inglese, Rio Ferdinand, che nei giorni scorsi ha attaccato Jorginho, in carriera ha vinto di tutto ma la sua vita non è stata sempre rose e fiori.

La leggenda delha raccontato delle sue difficoltà a inizio carriera al 'The Guardian': "Per colpa dell'alcool non ricordo alcuni momenti della mia carriera. Quando ero più giovane ero pazzo, i ricordi della mia carriera sono confusi. La gente parla di alcuni momenti della mia vita ma io non ho idea di che cosa stiano parlando".

Ferdinand ha quindi proseguito sulla quantità di alcool che assumeva: "Potevo superare otto, nove, dieci pinte di birra, poi passavo alla vodka. Sarei potuto andare avanti a bere tutto il giorno. Quando ero al West Ham pensavamo al calcio, a bere e ai nightclub. Se qualcuno mi chiede se ho qualche rimpianto, dico che non avrei dovuto bere alcolici."

