CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN NEWCASTLE / Stessi colori, ma paese diverso. Moise Kean è uno dei pezzi più richiesti in casa Juventus.

Il giovane attaccante classe 2000 piace molto a

Dall'Inghilterra però spunta una nuova pretendente per il giocatore di origini ivoriane. Come riporta il 'Sun', il Newcastle, in cerca di rinforzi per risollevare la posizione in classifica, è interessato a Kean. I 'Magpies' hanno visionato l'attaccante da tempo e puntano a convincere la Juventus a cederlo in prestito. Non sarà però facile visto che la dirigenza juventina ha ribadito di non voler lasciar partire il giocatore.

