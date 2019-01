BOATENG PRESENTAZIONE BARCELLONA / Kevin Prince Boateng è ufficialmente un calciatore del Barcellona e oggi il club catalano lo ha presentato a media e tifosi. Firma sul contratto alle 11:30, foto di rito sul prato del Camp Nou con la nuova maglia (numero 19) e poi conferenza stampa. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

GRATITUDINE - "Ringrazio tutti per quest’opportunità. Sono felicissimo, è un onore. Voglio godermi l’esperienza e vincere tutto.

Ho spiegato al Sassuolo che non potevo perdere quest’occasione e ho detto al mio agente che aci sarei andato a piedi, non in aereo".

SORPRESA - "Appena ho letto la notizia ne ho parlato subito col mio agente, era un sogno già solo leggere quest’accostamento. Poi, quando tutto è divenuto ufficiale le sensazioni sono state incredibili".

RUOLO - "Al momento non ne so nulla, ovviamente so che non arrivo qui con velleità da titolare, davanti ho calciatori incredibili. Sono qui grazie alla mia esperienza, e per dare una mano in caso di necessità. Se dovesse esserci l’opportunità di giocare al fianco dei migliori, ne sarò onorato".

DICHIARAZIONI PRO REAL - "Sono un calciatore del Barcellona, Messi è il migliore del mondo, della storia e di tutti i mondi. È il migliore da dieci anni e non ho altro da aggiungere, basta".

