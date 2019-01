CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN / Il Paris Saint-Germain non molla la presa su Allan ma per riuscire a soffiarlo al Napoli non sarà facile: Aurelio De Laurentiis da questo punto di vista è irremovibile e, stando a quanto riportato da 'Sky', avrebbe fatto sapere di essere pronto a cedere il brasiliano soltanto davanti ad un'offerta da 120 milioni di euro. Una cifra molto lontano da quella che da Parigi non pronti ad offrire: 50-60 milioni di euro più bonus.

Una proposta che non è al momento sufficiente per ottenere il sì dei partenopei all'affare ma la posizione della società azzurra non scoraggia il Psg che continua il suo pressing per arrivare all'ex. Ultimi aggiornamenti sul Napoli: CLICCA QUI

In caso di eventuale addio di Allan, il Napoli punta sembre su Barella, anche se l'Inter è balzato in pole negli ultimi giorni, come raccontato da Calciomercato.it.

