CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER DARMIAN A MODRIC / E' sfida totale sul calciomercato tra Inter e Juventus. I nerazzurri nelle ultime ore si sono inseriti nella corsa per riportare Darmian in Italia ma l'obiettivo principale del club milanese resta Modric.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il croato è stato il sogno estivo e l'Inter è intenzionata a riprovarci nuovamente il prossimo giugno, facendo però attenzione alla. I bianconeri - grazie all'aiuto di- vorrebbero portare a Torino il campione del Real Madrid ma in casa Inter - come riporta 'Sportmediaset' - trapela serenità sulla vicenda. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. I nerazzurri, infatti, sono convinti di essere in pole per Modric.