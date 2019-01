CALCIOMERCATO SASSUOLO CAPRARI / Dopo il fulmine a ciel sereno rappresentato dall’improvviso addio di Kevin Prince Boateng (che il Barcellona presenta oggi in pompa magna), il Sassuolo si sta già muovendo per sostituirlo con un acquisto di spessore.

Il primo nome sulla lista dei neroverdi per garantire a Roberto De Zerbi un ricambio di qualità è Gianluca Caprari: secondo 'Sky Sport', l’interesse del club è concreto e sarebbe pronta un'offerta importante per un'operazione da circa 12 milioni di euro. La Sampdoria, però, fa muro: i blucerchiati non considerano il calciatore in uscita, almeno per il momento. L'attaccante, in questo campionato di Serie A, ha disputato finora 17 partite (11 da titolare), mettendo a segno cinque reti e firmando due assist.

