ROMA INTERVISTA KARSDORP / Rick Karsdorp è tornato. Il terzino giallorosso, superati gli infortuni, sta finalmente ritrovando continuità in campo, ed è stato autore di un’ottima prestazione nella sfida vinta col Torino. Oggi l'olandese ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni 'Roma Radio', emittente ufficiale del club: “Spero di giocare ancora, ma devo ancora migliorare e far vedere soprattutto quanto valgo: dopo due anni senza giocare 90 minuti non era facile. Palla al piede ho qualità offensive da centrocampista ma devo migliorare la fase difensiva. È stata sicuramente una bella iniezione di fiducia”.

LUNGO STOP - "Effettivamente è stato complicato, perché in Olanda ero abituato a giocare ogni due o tre giorni. Sono arrivato non al meglio in una grande squadra come la Roma, poi ho subito un grave infortunio al ginocchio all’esordio.

I tifosi mi hanno detto “ma sei sempre infortunato”? E questo mi ha creato grande dispiacere, perché in carriera non mi era mai capitato”.

PERCENTUALE DI FORMA - "Contro il Torino ho dato il 100% e ora dopo 90 minuti non so come sto. A parte gli scherzi, era tanto che non giocavo due partite, si è visto nella ripresa perché sono calato, ma era inevitabile. In allenamento riesco a fare tutto e mi sento sempre meglio. Sono convinto che se sono riuscito in Olanda a giocare regolarmente ogni tre giorni potrò fare lo stesso qui. Domenica la squadra ha dimostrato carattere riuscendo a superare gli avversari 3-2 in una partita che magari qualche settimana fa non sarebbe riuscita a vincere”.

VOGLIA DI CHAMPIONS - “Giocare la Champions è sempre un’emozione fantastica, mi è capitato di scendere in campo con il Real, è stato il mio esordio nella competizione. Spero di giocare ancora, ma devo migliorare e far vedere soprattutto quanto valgo in Campionato perché per la Champions serve un livello ancora più alto”.

