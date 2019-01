JUVENTUS ATLETICO MADRID KOKE / Brutte notizie per l’Atletico Madrid, che nelle prossime ore dovrebbe chiudere l’ingaggio di Alvaro Morata dal Chelsea. Oggi, il club colchonero ha annunciato sul suo sito ufficiale l’infortunio di Koke, una lesione di primo grado alla coscia destra, la cui entità sarà valutata in questi giorni.

Saranno, in ogni caso, almeno due le settimane nelle quali il canterano dovrà restare lontano dal campo, perdendosi quindi le sfide con(sabato 26 gennaio) e(domenica 4 febbraio).

L’Atletico non accelererà il suo recupero, visto che da metà febbraio in poi dovrà fare i conti con due partite fondamentali per il futuro della sua stagione: il derby col Real Madrid (domenica 10 febbraio) e, soprattutto, il match d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus (mercoledì 20 febbraio).

Al momento, la presenza di Koke con i bianconeri non dovrebbe essere in dubbio, ma Simeone non dorme sonni tranquilli: sono già 30 gli infortuni subiti dalla sua rosa dall’inizio della stagione agonistica. Il tecnico argentino ha avuto tutti i suoi uomini a disposizione solo nella prima gara ufficiale, la Supercoppa vinta col Real lo scorso 15 agosto.

