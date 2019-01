ARSENAL BELLERIN / Stagione finita per Hector Bellerin: il terzino spagnolo dell'Arsenal dovrà sottoporsia d un intervento chirurgico e starà fuori dai 6 ai 9 mesi. Lo comunica il club londinese in una nota dove si spiega che Bellerin ha riportato contro il Chelsea la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: nei prossimi giorni è prevista l'operazione, mentre la riabilitazione durerà dai sei ai nove mesi.

Brutta tegola perche perde uno dei pilastri della sua formazione: 19 le presenze in stagione per lo spagnolo che non è stato schierato nell'undici titolare soltanto quando infortunato (ha saltato quattro partite per un problema muscolare). Tutte le notizie di calciomercato: CLICCA QUI ! Da capire se dopo l'infortunio di Bellerin, l'Arsenal deciderà di tornare sul mercato o continuerà con la rosa a disposizione dell'ex tecnico del