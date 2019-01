NAPOLI FROSINONE DE LAURENTIIS STIRPE / Botta e risposta tra Napoli e Frosinone. Non è tardata ad arrivare la risposta di Maurizio Stirpe, numero uno del club ciociaro, alle dichiarazioni di DeLaurentiis al New York Times ("Club come il Frosinone non attirano né interessi né spettatori né emittenti nel campionato"): "Bisognerebbe avere sempre rispetto degli avversari - afferma Stirpe a 'CalcioNapoli24.it' - lo sport deve insegnare questi valori.

Se invece lo sport insegna i valori della prepotenza queste dichiarazioni si commentano da sole e le rispedisco al mittente. Arrivano parole da parte di persone che non hanno vinto niente e mi sembra anche velleitario."

CRESCITA - "Abbiamo il progetto di crescere in modo sano e attraverso i nostri mezzi. Noi mettiamo i soldi nel calcio e non li prendiamo, siamo stati capaci di realizzare uno stadio mentre altri che hanno risorse ben più importanti delle nostre non hanno regalato alla città un'infrastruttura del genere. Bisognerebbe ridurre le risorse assegnate a squadre come il Napoli ed aumentare quelle da assegnare a squadre come il Frosinone".

