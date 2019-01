FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / L'esordio di Kulusevski con l'Atalanta, la convocazione di Adopo e gli spunti più interessanti che arrivano dai campionati giovanili nella rubrica Football Under per Calciomercato.it.

1. La copertina è sua, Gasperini, con l'Atalanta in vantaggio per 4-0 a Frosinone, l'ha gettato nella mischia regalandogli una ventina di minuti all'esordio in prima squadra e in serie A. Parliamo di Dejan Kulusevski, centrocampista svedese con origini familiari macedoni che l'Atalanta ha prelevato dal Brommapojkarma nell'estate del 2016. Kulusevski è un centrocampista di qualità, contro il Frosinone ha sostituito De Roon, in Primavera ha segnato quattro gol, nella prima stagione all'Atalanta ha sfiorato il titolo Under 17 con 17 gol e 15 assist realizzati. Spicca per capacità tecniche, visione di gioco, intuizioni sia nella rifinitura che nelle conclusioni.

2. La Serie B è la categoria in cui emergono i giovani talenti italiani, basta ricordarsi delle sette presenze di Nicolò Zaniolo alla Virtus Entella quando non era neanche maggiorenne. Nel Venezia stanno emergendo le qualità di Mattia Zennaro, centrocampista classe 2000 che vanta già due apparizioni in prima squadra contro Palermo e Carpi, partita in cui Zenga l'ha schierato addirittura da titolare, nel ruolo d'interno destro nel 4-3-1-2. Il lavoro al Venezia ha attirato l'attenzione di Guidi, ct della Nazionale Under 19 che l'ha fatto esordire nell'amichevole di mercoledì contro la Spagna. Al "Pinto" di Caserta è finita 3-0 per l'Italia e Zennaro ha vissuto anche l'emozione dell'esordio con gol.

3. Il Torino è secondo in classifica nel campionato Primavera 1 a tre punti dall'Atalanta capolista e Mazzarri sta osservando con attenzione il lavoro della squadra di Coppitelli. Domenica all'Olimpico in panchina c'erano tre ragazzi della Primavera: il difensore Ferigra, il centrocampista Adopo e l'attaccante Millico, capocannoniere del campionato Primavera 1 con ventidue reti. Per le caratteristiche della mediana nel calcio di Mazzarri, Adopo è un profilo ottimo, ha fisicità, capacità nella fase d'interdizione e discrete qualità tecniche, affinate nel vivaio del Torcy dove è cresciuto anche Paul Pogba. Al Toro è arrivato un anno e mezzo fa, a gennaio del 2018 e con le sue prestazioni ha conquistato anche la convocazione nell'Under 18 della Francia. Completano il suo bottino un gol contro l'Atalanta e tre assist.

4. Capacità di corsa, buona coordinazione e interessanti qualità tecniche, è il repertorio di Rafael Bandeira, esterno destro classe 2001 della Primavera della Juventus. Il club bianconero l'ha pescato dallo Sporting Lisbona nell'estate del 2017, Bandeira è stato uno dei più incisivi sabato nella gara pareggiata contro il Napoli con le sue scorribande sulla fascia destra.

Deve migliorare in fase difensiva e lavorare sulla forza esplosiva ma è un profilo da seguire.

5. E' il "fosforo" della Primavera della Juventus, ha intelligenza tattica, tempi d'inserimento, buone capacità nella coordinazione e sotto l'aspetto tecnico, sabato ha segnato il suo quinto gol stagionale contro il Napoli leggendo la giocata del suo compagno di squadra Petrelli e attaccando bene lo spazio creatosi alle spalle della difesa azzurra. Parliamo di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista duttile, classe 2000 che rappresenta un punto fermo della difesa della formazione di Baldini. E' alla Juventus da quando era bambino, fa parte delle idee del ct Guidi per l'Under 19 e poi nelle Nazionali giovanili ha già portato a casa una soddisfazione: è il secondo aostano dopo Pellissier ad aver indossato la maglia dell'Italia.

6. Giordano Conti, attaccante classe '2002 del Genoa, domenica ha realizzato una doppietta contro la Fiorentina, l'Under 17 del Genoa è riuscita a portare a casa il 3-3 in una sfida molto complicata. Buona potenza di tiro, ottima scelta di tempo nell'attacco alla porta di testa, Conti ha buone qualità tecniche e ha il fiuto per la giocata giusta in tutte le situazioni. E' un prodotto puro del vivaio rossoblù, al Genoa sin da bambino.

7. Andrea Bonetti con una doppietta domenica contro la Cremonese, oltre a regalare la vittoria all'Under 16 della Juventus, ha raggiunto quota 12 gol, agguantando Riosa della Lazio e Donato della Sampdoria in testa alla classifica. Attaccante in crescita, ha una buona struttura fisica abbinata a ottime qualità tecniche, sta migliorando anche nell'uso del piede debole. Bonetti è un ragazzo del '2003, ha ancora ampi margini di miglioramento, la Juventus lo pescò dall'Accademia Inter di Torino.

8. Nella Roma c'è già un altro Cassano, si chiama Claudio, gioca nell'Under 16 di mister Parisi. Per caratteristiche ricorda Cangiano della Primavera giallorossa, è un brevilineo, può giocare sia da esterno offensivo che da attaccante, prima o seconda punta. Ama, però, partire da sinistra, venire dentro al campo e valorizzare il suo destro essendo capace anche di realizzare pericolosi tiri a giro.

9. Il settore giovanile giallorosso è una produzione continua di talenti, basta ricordare Lorenzo Pellegrini ma lo stesso Luca Pellegrini, terzino sinistro classe '99 che nonostante gli infortuni è riuscito ad arrivare in prima squadra. Nell'Under 15 della Roma c'è Matteo Falasca, terzino sinistro con una buona falcata, ottime capacità di corsa, dotato di un buon cross e anche di conclusioni dalla distanza molto interessanti.

10. Nell'Under 16 della Roma è in crescita un difensore centrale che la Roma fa bene a seguire con attenzione, il capitano Nicolò Evangelisti che ha forza fisica, discreta rapidità e spicca per la capacità di concentrazione e la lettura delle situazioni di gioco. Commette pochi errori durante le partite, sceglie con tempismo se avanzare, scappare dietro non perdendo mai di vista i riferimenti. Si comporta con maturità negli atteggiamenti, sotto quest'aspetto lo può aiutare il padre, ex centrocampista e direttore sportivo della Ternana.

