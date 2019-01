Calciomercato Spal, non solo Frosinone per Viviani: ultime CM.IT

CALCIOMERCATO SPAL FROSINONE VIVIANI UDINESE CAGLIARI / Come già anticipato da Calciomercato.it, è in corso la trattativa tra Spal e Frosinone per il trasferimento in gialloblu' di Viviani.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il centrocampista non rientra più da tempo nei piani del tecnico ferrarese Semplici e la cessione è ormai a un passo. Resta da stabilire soltanto la destinazione. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione in queste ore, infatti, il Frosinone non è l'unica compagine diinteressata al giocatore. Anchesi contendono infatti le sue prestazioni, la partita è aperta. Attese novità importanti nella giornata di oggi.