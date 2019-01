CARDIFF SALA AEREO / AGGIORNAMENTO ORE 23.05 - Diego Rolan, ex compagno di Sala ai tempi del Bordeaux, ha dichiarato ad una radio uruguaiana: "So che Emiliano ha mandato un messaggio a un amico mentre era a bordo dell'aereo e prima che si perdesse il segnale, dicendogli che aveva paura e che se non lo avessero trovato, avrebbe già saputo quello che era successo". L'attaccante si riferiva con ogni probabilità alle difficili condizioni climatiche.

ORE 15.45 - Ken Choo, Ceo del Cardiff, ha affermato: "Siamo rimasti molto scioccati quando abbiamo saputo che l'aereo era scomparso, ci aspettavamo che Emiliano arrivasse la scorsa notte a Cardiff, oggi sarebbe dovuto essere il suo primo giorno con la squadra". La società ha deciso di sospendere l'allenamento odierno.

ORE 18.00 - Come annunciato su Twitter, la Polizia di Guernsey ha interrotto le ricerche per la giornata di oggi visto il calare del sole. I controlli ripartiranno domani mattina. Al momento non ci sono nuovi aggiornamenti.

ORE 12.45 - Nuovo aggiornamento della Polizia di Guernsey: sono state perlustrate 1000 miglia quadrate con cinque aerei e due scialuppe di salvattaggio senza trovare tracce dell'aereo.

Le ricerche vanno avanti.

ORE 12.30 - Ore di angoscia per la sorte di Emiliano Sala: l'attaccante era su un aereo privato scomparso dai radar mentre attraversava la Manica. In attesa di novità, la Federcalcio francese ha disposto il rinvio a domenica della gara di coppa di Francia tra la sua ex squadra, il Nantes e l'Entente Sannois-Saint-Gratien.

ORE 11.44 - Proseguono le ricerche dell'aereo sul quale, ieri sera, Emiliano Sala, attaccante del Cardiff, avrebbe dovuto raggiungere la capitale gallese in volo da Nantes, dove era andato a salutare gli ex compagni di squadra. Dal profilo Facebook della polizia dell'isola di Guernsey, nel canale della Manica, si apprendono maggiori dettagli sulla scomparsa dell'aereo e sullo stato delle ricerche. La guardia costiera dell'isola ha ricevuto un avvertimento dalla torre di controllo di Jersey, alle 20.23 di ieri sera, sulla sparizione dai radar di un PA 46 Malibu, un velivolo a turbina singola, che da 5000 piedi, passando sopra l'isola di Guernsey, era sceso a circa 2300 piedi. Da allora, nessuna notizia. Le ricerche sono state interrotte alle 02.00 di questa notte per il peggioramento delle condizioni del mare e della visibilità, per essere poi riprese dalle 08.00 di questa mattina. Due elicotteri, due aerei e una nave di salvataggio sono al momento impegnate nelle ricerche del velivolo.

