CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Il Milan chiude per Krzysztof Piatek. Nella giornata di oggi è previsto un nuovo summit tra la dirigenza rossonera e il Genoa per la fumata bianca sul trasferimento che porterà il bomber polacco alla corte di Gattuso. Da limare gli ultimi dettagli sulle eventuali contropartite tecniche che vedono in ballo Bertolacci, Mauri e Halilovic per un affare complessivo intorno ai 40 milioni di euro.

Piatek rimpiazzerà Higuain (diretto al Chelsea di Sarri via Juventus) al centro dell'attacco del 'Diavolo' e già domani potrebbe sostenere le visite mediche con la sua nuova squadra nel caso in cui le due società riuscissero a trovare la quadra definitiva nel vertice odierno. Intanto a Casa Milan - in attesa dell'incontro con i dirigenti del Genoa e l'agente dell'attaccante - oltre aè presente anche l'Ad