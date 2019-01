CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER EMERSON / Si chiama Emerson, ha da poco compiuto 20 anni, gioca nell'Atletico Mineiro e ha attirato su di sè l'attenzione di tantissime squadre europee.

Tra queste ci sarebbero ancheed, pronte a darsi battaglia per il terzino destro, attualmente impegnato con la nazionale brasiliana under-20 nel campionato sudamericano di categoria.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

La concorrenza però per il giovane brasiliano è davvero fittissima, come rivelato dall'agente del giocatore al 'Mundo Deportivo': "Sono quindici le squadre che lo seguono con interesse. Piace al Barcellona, ma anche ad altre big come Inter, Juventus, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund. Oltre a loro ci sono altri club, tra cui Sassuolo e Sampdoria".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui