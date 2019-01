CALCIOMERCATO PALERMO SILVESTRE / Entra nel vivo anche il mercato del Palermo che in questi ultimi giorni di gennaio vuole puntellare la rosa per tentare di centrare il ritorno in Serie A.

Tra i tanti nomi accostati al club siciliano, nelle ultime ore sarebbe spuntata anche un'ipotesi dalla Serie A: ecco i dettagli