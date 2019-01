CALCIOMERCATO MILAN BAKAYOKO FUTURO CHELSEA / Davvero in pochi ad inizio stagione avrebbero scommesso un euro su TiemoueBakayoko. Il centrocampista francese dopo un avvio alquanto complicato - tra fischi ed errori sesquipedali - è riuscito a prendersi il Milan. Il calciatore ex Monaco e Chelsea anche ieri contro il Genoa è stato tra i migliori in campo e Gattuso non può farne più a meno e siamo certi che anche con il ritorno in campo di Biglia il classe 1994 troverà spazio nell'undici titolare. Per restare aggiornato con tutte le news legare al mondo rossonero CLICCA QUI. Bakayoko inoltre si è ambientato benissimo nello spogliatoio e sembra essere diventato uno dei pilastri della squadra. Davvero difficile pensare di potersene privare.

Il centrocampista però è solo in prestito e il suo riscatto non è certo a cifre basse: ci vogliono circa, è questa la cifra pattuita in estate con ilma adesso le cose potrebbero cambiare.

Calciomercato Milan, sconto Bakayoko con Higuain

Il trasferimento imminente di Gonzalo Higuain al Chelsea potrebbe infatti portare il Milan a ricevere uno sconto dal club inglese. Buone notizie, dunque, per i rossoneri sempre più intenzionati a riscattare l'ex Monaco. Un riscatto legato agli introiti della ChampionsLeague ma che potrebbe avvenire anche con un sacrificio. Ad oggi, infatti, Bakayoko appare più importante di Kessie e Calhanoglu, due calciatori che hanno mercato e che potrebbero finanziare il 'colpo' Bakayoko. I tifosì d'altronde non avrebbero dubbi: il futuro centrocampo del Milan deve essere composto dal francese e da Paqueta, entrambi sempre più idoli del popolo rossonero

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui