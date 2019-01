Cardiff, paura per Sala: scomparso il suo aereo da turismo

CARDIFF SALA NANTES / Ore di angoscia per Emiliano Sala. L'attaccante italoargentino del Cardiff si trovava ieri sera a bordo di un piccolo aereo da turismo che era in volo sulla Manica e che sarebbe scomparso dai radar.

Il, squadra del giocatore fino a pochi giorni fa, cui si era recato in visita per salutare gli ex compagni, ha confermato la presenza di Sala sul velivolo. 'Sky Sports', in Inghilterra, conferma che il giocatore era atteso a Cardiff nella serata di ieri ma non è mai arrivato. Le operazioni di salvataggio si sarebbero messe già in moto, con due elicotteri e un battello partiti alla ricerca, finora senza esito. Situazione resa più difficile dalle condizioni atmosferiche poco favorevoli.