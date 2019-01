Calciomercato Juventus, countdown per Darmian

CALCIOMERCATO JUVENTUS DARMIAN MANCHESTER UNITED / Nonostante la parziale chiusura di ieri sera del vicepresidente Pavel Nedved, la Juventus è intenzionata a chiudere un acquisto sulle fasce difensive. Come anticipato ieri da Calciomercato.it, la Juventus ha l'intesa sia con Darmian che con il Manchester United.

L'incastro verrebbe completato dalla cessione in prestito dial, ma l'exnon è ancora convinto di lasciare i bianconeri, dove vorrebbe giocarsi le proprie chances fino a fine stagione. A Torino, tuttavia, sono convinti di riuscire a completare il puzzle negli ultimi giorni che mancano alla chiusura del mercato. Per Darmian, però, attenzione all', che resta in agguato: il giocatore piace molto a, che non ha ancora abbandonato l'idea di soffiarlo alla sua ex squadra. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sulle ultime news.