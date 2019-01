Calciomercato Sassuolo, scelto l'erede di Boateng

CALCIOMERCATO SASSUOLO BOATENG FERREYRA BENFICA / La cessione di Boateng al Barcellona, per il Sassuolo, obbliga a cercare un sostituto in attacco. La soluzione ideale sarebbe, secondo il 'Corriere dello Sport', in Portogallo.

Si tratterebbe di Facundo, ex(lo scorso anno segnò ain) oggi al, argentino classe 1992.sarebbe già pronto a una missione in terra lusitana per mettere a punto i dettagli.