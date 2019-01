Calciomercato Milan, Gelson Martins ha deciso

CALCIOMERCATO MILAN GELSON MARTINS / Titoli di coda per l'avventura di Gelson Martins all'Atletico Madrid che si chiude dopo soli sei mesi. Arrivato in estate dopo la rottura con lo Sporting CP, l'esterno offensivo portoghese non ha trovato molto spazio con i 'Colchoneros' e nelle prossime ore è atteso l'addio.

La destinazione, però, non sarà il Milan.

Accostato anche ai rossoneri infatti, Gelson Martins sarebbe ormai ad un passo dal Monaco di Thierry Henry che come riferisce il 'Daily Mirror' avrebbe battuto anche la concorrenza dell'Arsenal, bloccato in questa finestra di mercato in cui il budget è fortemente limitato. Dunque si attende la fumata bianca con i monegaschi che si stanno muovendo molto sul mercato per cercare di rilanciarsi fuori dalla zona retrocessione.

