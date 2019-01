CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Il clima tra l'Inter e Wanda Nara, in merito al rinnovo di Icardi, sembra essersi decisamente disteso. La società nerazzurra e la moglie-agente del capitano si sono mandati messaggi a distanza di disponibilità.

A questo punto ci si chiede se questa possa essere la settimana giusta, finalmente, per l'incontro per il rinnovo del contratto. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola lancia l'ipotesi di un summit da organizzare e realizzare in segreto, senza annunci. Quest'oggi Wanda Nara sarà impegnata nella presentazione del torneo 'Amici dei Bambini', da domani ogni giorno può essere quello buono.