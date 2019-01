Calciomercato Inter, blitz in Olanda per Bergwijn

CALCIOMERCATO INTER BERGWIJN / Galeotte furono le notti di Champions League. L'Inter, come vi abbiamo già raccontato su Calciomercato.it, è rimasta stregata da Steven Bergwijn, attaccante esterno classe '97 del PsvEindhoven affrontato nella fase a gironi della massima competizione europea.

La vetrina internazionale ha acceso definitivamente i riflettori sul talento olandese che in Eredivisie viaggia già a ritmi spaventosi con 9 gol e 8 assist in 17 presenze meritando inevitabilmente le attenzioni dei maggiori club. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

Nelle scorse ore il suo nome è stato accostato anche al Milan, a caccia di rinforzi proprio nella zona in cui si muove Bergwijn. Dall'Olanda, però, indicano altre due squadre in vantaggio per il gioiello del Psv. In particolare il quotidiano 'Telegraaf' riferisce di una missione da parte degli osservatori del Manchester United in occasione dell'ultima sfida in trasferta contro l'Emmen nella quale avrebbero raccolto ancora giudizi positivi su quello che è ormai un nome costantemente nei radar. Attenzione però all'Inter, che come vi avevamo detto ha già avuto dei contatti per Bergwijn: è atteso un blitz anche da parte degli emissari nerazzurri che però dovranno fare i conti con la valutazione del Psv. In passato, si legge, era finito nel mirino di Torino, Real Sociedad, CSKA Mosca e soprattutto Bordeaux, che aveva formulato una proposta da 18 milioni ritenuta insufficiente. Ora Bergwijn viene considerato pronto per club ancor più ambiziosi ed il prezzo è inevitabilmente lievitato. In ottica estiva, chiaramente, visto che per gennaio viene considerato incedibile.

