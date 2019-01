CALCIOMERCATO MILAN PIATEK HIGUAIN CHELSEA / AGGIORNAMENTO ORE 16.45 - Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, si trova in questo momento all'Hotel Bulgari, dove non sono però segnalati né il Milan, né Perinetti.

ORE 15.15 - Al via l'incontro Milan-Genoa per Piatek

ORE 14.56 - Intanto Piatek resta a Genova in attesa di novità sul suo futuro: se dovesse arrivare la fumata bianca, il polacco è atteso a Milano per stasera e domani mattina presto sosterrà le visite mediche.

ORE 14.25 - Dovrebbe tenersi a metà pomeriggio l'incontro Milan-Genoa per Piatek, ancora non si conosce il luogo del vertice, anche se è probabile che si svolga al centro, dove attualmente è la dirigenza rossoblù.

ORE 13.55 - Non è ancora iniziato l'incontro tra Milan e Genoa che dovrebbe decidere le sorti di Piatek. La dirigenza rossonera al completo è a Casa Milan dove non si sono però visiti i dirigenti rossoblu.

ORE 12.50 - Il Chelsea spera di poter chiudere l'affare Higuain entro le ore 12 di domani: questo il termine ultimo per poter schierare giovedì il Pipita contro il Tottenham.

ORE 11.43 - Dirigenza Milan al completo in sede.Gazidis, Leonardo, Maldini e Moncada in attesa del vertice decisivo per Piatek

Ore 10.40 - Il Milan con l'addio di Higuain al Chelsea potrebbe ricevere uno sconto per il riscatto di Bakayoko

È partito il conto alla rovescia.

Vinto lo scontro diretto del 'Ferraris',si sposta dal campo al calciomercato in questa giornata decisiva per il ribaltone degli attaccanti in casa rossonera. Oggi, come anticipato da Calciomercato.it, è atteso il vertice tra Genoa e Milan per definire l'affare Piatek , mentre parallelamente Gonzalo, che si è chiamato fuori dalla sfida di campionato, è pronto a raggiungere Maurizioal. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

Piatek avrebbe raggiunto già Milano dove in tarda mattinata sono attesi anche i vertici dei liguri, con il Dg Perinetti e l'Ad Zambano che si uniranno al presidente Preziosi ed all'agente del giocatore, Gabriele Giuffrida, per il faccia a faccia decisivo con Leonardo e Maldini. I contorni dell'operazione sono stati fissati, visto che col giocatore c'è l'intesa per un quinquennale da 1,8 milioni di euro a salire e col Genoa si ragiona attorno ai 40 milioni di euro complessivi. Restano però da definire dei dettagli di non poco conto, come ad esempio la contropartita tecnica da girare al Genoa per abbassare la parte cash dell'affare. Bertolacci vorrebbe aspettare di liberarsi a parametro zero a fine stagione e decidere con calma, Halilovic non è il profilo tecnico giusto per il tecnico rossoblu Prandelli, c'è l'ipotesi José Mauri mentre sul sogno genoano, il giovanissimo portiere Plizzari, al momento c'è il muro del Milan. L'incontro servirà per definire anche questo, ma trapela ottimismo. In caso di fumata bianca, subito le visite in vista dell'esordio col Napoli.

Intanto a Londra è atteso per oggi Gonzalo Higuain. L'argentino prende il posto di Morata mentre spuntano voci di addio anche per Giroud ed è chiamato a risollevare il Chelsea di Maurizio Sarri che sta vivendo il suo momento più difficile da quando è in Premier. Anche qui si corre contro il tempo per averlo in campo già giovedì contro il Tottenham.

