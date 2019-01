CALCIOMERCATO INTER ISCO / Salvo novità clamorose dell'ultima ora al momento non in programma, il calciomercato Inter di gennaio si chiuderà senza movimenti rilevanti per la stagione in corso, ma con una serie di affari impostati e contatti già avviati in vista di quella che si preannuncia un'estate molto calda.

Calciomercato Inter, sondaggio per Isco

Chiuso l'affare Brazao, di cui vi abbiamo ampiamente parlato su Calciomercato.it , e bloccatoa parametro zero, tra le priorità dei nerazzurri ora c'è la caccia al grande nome di spessore internazionale con cui alzare definitivamente il livello della rosa ed accelerare il processo di crescita della società. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

Grande attenzione è sempre rivolta ai big di casa RealMadrid che in estate potrebbero essere coinvolti nella maxi-rivoluzione che il presidente Florentino Perez sta programmando. Secondo 'Tuttosport', mentre continua a stuzzicare il ritorno di Mateo Kovacic che ora è in prestito al Chelsea, il sogno Luka Modric sarebbe in calo lasciando spazio all'ipotesi Isco per il quale sarebbe stato effettuato un sondaggio da parte dell'Inter che dovrebbe anticipare big del calibro di Juventus (è nella lista dei desideri in caso di partenza di Dybala, ma non solo) e ManchesterCity. 27 anni ad aprile, Isco per caratteristiche sarebbe il colpo ideale visto che con Solari sta trovando pochissimo spazio ed i rapporti sono tesi. I costi però restano alti, come quelli per l'altro grande obiettivo, Toni Kroos.

