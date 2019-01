Chelsea, dall'Inghilterra: Sarri nel mirino

CALCIOMERCATO CHELSEA SARRI / Maurizio Sarri è finito nel mirino della critica.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Dopo il ko contro l', il tecnico italiano non è più saldo sulla panchina del suo: il Mirror che uscirà in mattinata dedica la prima pagina all'ex Napoli e il titolo è alquanto chiaro "You're getting the sack". Il giornale parla, però, di 18 mesi, il tempo che sarebbe rimasto a Sarri... La speranza, adesso, è che l'arrivo di Gonzalopossa davvero cambiare le cose.