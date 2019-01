JUVENTUS CHIEVO RUGANI / Daniele Rugani ha risposto presente. Prestazione solida e la firma sul 3-0 della Juventus per il difensore nella vittoria contro il Chievo: "Bella serata, condita da un gol, è sempre un piacere doppio.

Abbiamo interpretato bene la partita, il Chievo aveva fatto risultato con squadre di primo piano nelle ultime uscite - le parole in zona mista di Rugani - Siamo una squadra di campioni che vuole vincere tutto e dove ognuno deve dare il proprio contributo. Io faccio il mio quando vengo chiamato in causa e mi faccio trovare sempre pronto. Con la testa cerco di rispondere sempre presente, anche perché le soddisfazioni alla fine arrivano a livello collettivo.? Cristiano è un grande campione, che dà l’esempio in ogni situazione. Ha sbagliato un rigore che non conta niente: è già carico per rifarsi il prima possibile. Trova sempre stimoli e motivazioni, già pensa alla prossima partita e a riscattarsi".