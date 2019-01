CALCIOMERCATO MILAN PIATEK POLONIA / Krzysztof Piatek si appresta a diventare un giocare del Milan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La fumata bianca dovrebbe arrivare già nella giornata di domani e dalla Polonia arrivano ulteriori dettagli sull'affare: secondo quanto riportato il giornalista Tomasz, il centravanti svolgerà le visite mediche in mattinata alle 11.00 e firmare il contratto nel pomeriggio. Cifre pressoché confermate: contratto di 4 anni e mezzo per Piatek eal. Per restare aggiornato con tutte le news sul mercato CLICCA QUI . Un'ultima notizia data dal giornalista è che l'attaccante polacco ha deciso di indossare la maglia numero nove.‏