JUVENTUS CHIEVO ALLEGRI / La Juventus non sbaglia e batte il Chievo con un netto 3 a 0. Massimiliano Allegri è ovviamente soddisfatto della vittoria: "I ragazzi hanno fatto bene, si sono dimostrati maturi - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Sono contento per una vittoria che mettiamo lì per il successo finale"

CRESCITA - "Emre Can ha fatto una partita importante, si deve abituare a guardare il gioco verso avanti. A livello fisico e difensivo è già migliorato molto. Vedere Dybala giocare così è un piacere, lui sarà arrabbiato e dispiaciuto ma se continua su questa strada diventerà un giocatore straordinario di grandissimo livello.

In questo momento fa meno gol perché pensa che giocando più dietro è un po' più sfiduciato"

RIGORE - "Stamani ne aveva sbagliato uno nella stessa parte"

KHEDIRA - "Vedremo domani cosa ci diranno gli esami sul ginocchio"

ALEX SANDRO - "Ora fa prestazioni pesanti, è diventato un giocatore serio per vincere le partite"

HIGUAIN-BOATENG - "Kevin quando l'avevo al Milan gli facevo fare il trequartista ma era il mio centravanti. Gonzalo, non lo so... non è ancora andato e da noi ha fatto bene. Non me l'aspettavo ma se non trovi le componenti giuste non è che diventi scarso ma puoi non fare bene. Kean? Andarsene sarebbe la scelta sbagliata..."

ZONA MISTA - Massimiliano Allegri è intervenuto in zona mista al termine del match vinto per 3-0 dalla Juventus contro il Chievo. Il tecnico bianconero si sofferma in primis sul rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo: "Non ha proseguito la striscia di reti ma ha fatto un bel secondo tempo, di qualità, dove ha giocato senza l’ossessione del gol e procurandosi diverse occasioni. Dybala? Ha giocato una delle migliori partite sotto l’aspetto tecnico, sta crescendo molto, deve proseguire su questa strada perché in questo modo diventerà un giocatore straordinario. Deve trovare un certo equilibrio dentro sé stesso, non deve essere ossessionato dal gol perché li farà sempre. Spinazzola? E’ un giocatore della Juventus e rimane alla Juventus".

