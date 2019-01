Tutta la redazione di Calciomercato.it saluta l'amico e collega Emiliano Di Nardo, che ci ha lasciato a soli 39 anni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ci mancherai Emiliano, ma resterai sempre nei nostri cuori. Nessuno come, sapeva trasmettere la passione per la tua Roma. Grazie per averci fatto sempre ridere e vivere il calcio con ironia.