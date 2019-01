Calciomercato Sassuolo, UFFICIALE: Boateng al Barcellona

CALCIOMERCATO BARCELLONA SASSUOLO BOATENG UFFICIALE / Tutto fatto per il passaggio di Kevin Prince Boateng al Barcellona.

L'attaccante, tra lo stupore generale, lascia il Sassuolo dopo solo sei mesi per volare in Spagna. I Blaugrana e il club italiano - come si legge sul sito ufficiale - hanno raggiunto l'accordo. Affare (prestito con diritto di riscatto) da