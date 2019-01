Calciomercato Juventus, ore decisive per Darmian? Le ultime

CALCIOMERCATO JUVENTUS SPINAZZOLA DARMIAN / Leonardo Spinazzola è al centro dei rumors del calciomercato bianconero in questa finestra di gennaio. Sono ore calde per il possibile passaggio al Bologna del terzino della Juventus, questa sera in ballottaggio fino all'ultimo con Alex Sandro per una maglia da titolare nel posticipo di campionato contro il Chievo.

Già a partire da domani il Dspotrebbe dare l'accelerata definitiva per ingaggiare Mattiadal, che di conseguenza darebbe via libera anche al passaggio dell'ex terzino dell'fino al termine della stagione alla corte di Filippo. Spinazzola, reduce da un lungo stop per l'infortunio ai legamenti del ginocchio, è stato utilizzato dasoltanto nella gara degli ottavi didi sabato scorso proprio contro il Bologna.